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В Гвинее создали вакцину от Эболы | Фото: Thinkstock24.12 15:13   MIGnews.com

В Гвинее создали вакцину от Эболы

Всемирная организация здравоохранения провела клинические испытания новой вакцины от лихорадки Эбола в Гвинее. Как пишет "Би-би-си", ученые называют результаты тестов выдающимися – у 6000 пациентов, получивших вакцину, симптомы вируса исчезли в течение 10 дней. Результаты испытаний были опубликованы в медицинском издании Lancet.

Как отмечает директор медицинского исследовательского института Wellcome Trust Джереми Фаррар, если бы вакцина была доступна до начала эпидемии Эболы, то тысячи жизней могли бы быть спасены.

ВОЗ проводила испытания совместно с минздравом Гвинеи и международными медицинскими организациями.

"Хотя эти выдающиеся результаты уже не смогут помочь тем, кто умер во время эпидемии Эболы в Западной Африке, они показывают, что в случае вспышки новой эпидемии мы не окажемся безоружными", - отметила помощник гендиректора ВОЗ Мари-Поль Кини.
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