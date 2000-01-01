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Названы самые опасные овощи из-за пестицидов | Фото:25.11 07:10   MIGnews.com

Названы самые опасные овощи из-за пестицидов

Организация по борьбе с загрязнением сельскохозяйственных культур Environmental Working Group составила рейтинг самых загрязненных фруктов и овощей.

Об этом сообщает портал Food News.

В перечень самых загрязненных пестицидами вошли следующие овощи и фрукты: клубника, шпинат, листовая капуста, нектарины, яблоки, виноград, персики, черешня, груши, помидоры, сельдерей и картофель.

Прежде чем употреблять вышеперечисленное в пищу, их необходимо тщательно промыть, лучше всего с содой.

Специалисты советуют добавить в воду порошок в соотношении 1:100. Подержать 12-15 минут, все смыть. После этого продукты готовы к употреблению.

В свою очередь, самыми безопасными продуктами оказались: авокадо, кукуруза, ананас, горошек (замороженный), лук, баклажан, спаржа, киви, белокачанная капуста, брокколи, грибы и дыня.


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