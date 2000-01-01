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Названы продукты, которые могут заменить лекарства | Фото:24.11 07:12   MIGnews.com

Названы продукты, которые могут заменить лекарства

Правильное питание способно предотвратить множество болезней и заменить многие препараты.

Об этом в интервью журналу Focus сказала врач Франциска Рубин.

По ее словам, наиболее полезными продуктами являются: мед, имбирь, овес, картошка, капуста, куркума, масло, соль, лимон и лук. Для лечебного эффекта также можно использовать маски и компрессы.

В частности, овсянка и капуста полезны для кишечника, так как снижают уровень холестерина, помогают в профилактике рака и позволяют облегчить пищеварение. А при наружном применении овес успокаивает кожу.

Мед и соль обладают дезинфицирующими свойствам, потому отлично подходят при бронхите, компрессы с пчелиным продуктом – при артрозе, ванночки с соленой водой – при подагре. Имбирь полезен для сосудов, так как разжижает кровь. Также снижает уровень сахара и холестерина. Обертывание полезно для почек.

Растительные масла укрепляют здоровье сердца. Ложка оливкового помогает укрепить сосуды, а льняное предотвращает образование тромбов. Против головной боли – кофе с лимоном. Луковый суп помогает против цистита, а вареная картошка подавляет изжогу. Тем не менее, медик настаивает, что не во всех случаях можно обойтись без лекарств.


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