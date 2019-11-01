Названы причины проблем с сердцем у малоимущих

Малообеспеченные слои населения могут страдать от проблем с сердцем из-за недостатка качественного и продолжительного сна.
К такому выводу пришли ученые из Университетского центра общей медицины и общественного здравоохранения Лозанны, передает издание EurekAlert!.
Исследователи проанализировали данные 111 205 людей, проживающих в четырех европейских странах. Социально-экономический класс участников разделили на низкий, средний и высокий, а данные об инсультах и ишемической болезни сердца взяли из медицинских карт.
Испытуемые рассказали, сколько часов в день спят, после чего были разделены еще на три группы: нормальная продолжительность сна (6,5-8 часов), короткий (менее 6 часов) и долгий (более 8 часов).
Как стало известно, короткий сон объясняет 13,4 % случаев ишемической болезни у мужчин с низким социально-экономическим статусом. Объясняется это тем, что им приходится трудиться посменно или на нескольких работах, а также жить в условиях высокого уровня шума и стресса.