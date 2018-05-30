Работа из дома оказалась опасной для психики

Более 70% людей по всему миру работают из дома как минимум раз в неделю, однако такой метод исполнения служебных обязанностей пагубно влияет на психику.
Это выяснила швейцарская компания Zug, передает CNBC.
Среди плюсов такой работы – более гибкий график, больше личного времени из-за ненадобности добираться до офиса. Однако, существенным недостатком является тот факт, что удаленные сотрудники имеют высокий уровень стресса.
В частности, у них отсутствует постоянный контакт с коллегами, что вызывает снижение доверия и способствует тому, что работники чаще чувствуют себя посторонними в коллективе. Более того, работа из дома становится причиной мысли о том, что коллеги говорят гадости за спиной. Более того, "удаленщики" чувствуют себя просто исполнителями, а не частью команды.