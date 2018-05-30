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Работа из дома опасна для психики | Фото:25.10 05:39   MIGnews.com

Работа из дома оказалась опасной для психики

Более 70% людей по всему миру работают из дома как минимум раз в неделю, однако такой метод исполнения служебных обязанностей пагубно влияет на психику.

Это выяснила швейцарская компания Zug, передает CNBC.

Среди плюсов такой работы – более гибкий график, больше личного времени из-за ненадобности добираться до офиса. Однако, существенным недостатком является тот факт, что удаленные сотрудники имеют высокий уровень стресса.

В частности, у них отсутствует постоянный контакт с коллегами, что вызывает снижение доверия и способствует тому, что работники чаще чувствуют себя посторонними в коллективе. Более того, работа из дома становится причиной мысли о том, что коллеги говорят гадости за спиной. Более того, "удаленщики" чувствуют себя просто исполнителями, а не частью команды.


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