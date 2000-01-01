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Ученые назвали вред электронных сигарет для здоровья 24.09 10:43   MIGnews.com

Ученые назвали вред электронных сигарет для здоровья

Ученые провели исследования, в ходе которых выяснили, что пар, выделяемый электронными сигаретами, содержит в себе вещества, которые уничтожают ткани человеческих легких. Пагубное воздействие на здоровье оказывает даже пар от ароматических смесей, в которых не содержится никотин.

По данным ученых, в ароматических жидкостях, используемых для парения через электронные сигареты, содержится большое количество химических веществ, наносящих вред клеткам дыхательных путей и иммунной системе. Некоторые из повреждений обратимы, но большая часть вреда, к сожалению, является необратимой. Также в результатах исследований указывается, что даже восстановленные со временем ткани имеют отличие от здоровых, что может привести к тяжким последствиям в будущем. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, данные, полученные учеными, показали, что вдыхание паров электронных сигарет ненамного безвреднее традиционного курения. Полностью безопасным названо парение в течение непродолжительного времени, например с целью избавиться от пагубной привычки курить. Но даже в этом случае рекомендуется воспользоваться другими видами заместительной терапии, так как ученые признают, что не обладают полным объемом данных о возможном вреде электронных сигарет.

Ранее сообщалось, что в американском штате Миссури от вейпинга умер восьмой человек в стране за последнее время.


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