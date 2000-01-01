Ученые: употребление рыбы является ключом к долголетию

По данным издания, исследование длилось на протяжении 16 лет, и в нем приняло участие почти полмиллиона мужчин и женщин.
Одна группа придерживалась диеты с большим включением рыбы, вторая считалась контрольной. Оказалось, что любители рыбы живут намного дольше.
По словам ученых, причиной благотворного влияния рыбы на человеческий организм являются омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты.
Специалисты также подчеркивают, что омега-3 жирные кислоты отдаляют старение.
Данные, опубликованные в издании Journal of Internal Medicine, показали, что мужчины, потреблявшие больше, по сравнению с остальными участниками наблюдений, рыбы, в среднем на 10 процентов реже умирали от сердечно-сосудистых заболеваний и на 37 процентов реже от болезней печени.
Среди женщин, которые чаще ели рыбу, было на 38 процентов меньше случаев смерти от болезни Альцгеймера.
Отметим, что еще очень важно правильно приготовить рыбу. Например, от жареной рыбы пользы немного, а вот запекать рыбу духовке очень полезно.