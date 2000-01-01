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Продукты для детей пичкают сахаром и жирами 24.07 09:15   MIGnews.com

Продукты без глютена для детей пичкают сахаром и жирами

Американские ученые уверены, что продукты для детей, в которых якобы нет глютена, не имеют питательной ценности и напичканы сахаром - у 4 из 5 детских закусок и лакомств было обнаружено не менее 10% калорий.

И 88% безглютеновых упакованных детских продуктов имели плохое качество питания – много сахара, соли, общего жира, насыщенных жиров и трансжирных кислот, равно как и 97% товаров, которые не претендуют на безглютеновый статус.

Некоторые родители предпочитают безглютеновую диету, поскольку считают, что она будет здоровее для их детей, Dailymail.

1 ребенок из 100 и взрослые имеют целиакию, а потребление глютена вызывает аутоиммунные заболевания. Избегать продуктов, содержащих глютен, может облегчить симптомы и помочь свести к минимуму риск осложнений, таких как недоедание и хрупкие кости.
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