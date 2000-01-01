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Ученые указали на корень всех заболеваний | Фото:25.07 00:25   MIGnews.com

Ученые указали на корень всех заболеваний

Постоянная повышенная нагрузка и хронический стресс являются причиной до 90% всех проблем со здоровьем.

К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, сообщает во вторник, 24 июля Business Insider.

Специальная тренировка головного мозга и определенный настрой в большинстве случаев помогает людям решить проблему со стрессом и нагрузкой. Данную тренировку может осилить каждый человек, желающий снизить риски возникновения различных воспалений.

Специалисты отмечают, что эти мероприятия включают в себя ряд специальных упражнений, которые помогают в подготовке организма к стрессовой информации, а также легче переносить любые трудности как в работе, так и в личной жизни.

Для снятия стресса ученые рекомендуют смотреть юмористические программы, комедии, читать анекдоты и проявлять сострадание к другим людям.
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