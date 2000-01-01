Жесткая экономия и неравенство питают психические болезни
Строгая экономия, неравенство и отсутствие гарантий занятости вредны для психического здоровья. Правительства должны противодействовать им, если они хотят противостоять растущей распространенности психических заболеваний, сказал главный посланник ООН по вопросам здравоохранения.
В эксклюзивном интервью Guardian, которое совпало с докладом, который будет представлен в ООН в Женеве в понедельник, доктор Дайнюс Пурас сказал, что меры по борьбе с неравенством и дискриминацией будут гораздо более эффективными в борьбе с психическими заболеваниями, чем акцент за последние 30 лет на лекарствах и терапии.
"Это была бы лучшая "вакцина" против психических заболеваний и была бы намного лучше, чем чрезмерное использование психотропных препаратов", - сказал Пурас, который в качестве специального докладчика ООН по вопросам здравоохранения отчитывается перед Советом ООН по правам человека в Женеве.
Он сказал, что после финансового кризиса 2008 года политика, которая акцентировала разделение, неравенство и социальную изоляцию, была плохой для психического равновесия. "Меры жесткой экономии не способствовали хорошему психическому здоровью", - сказал он. "Люди чувствуют себя неуверенно, они чувствуют беспокойство, они не наслаждаются хорошим эмоциональным благополучием из-за этой ситуации неуверенности".
"Лучший способ инвестировать в психическое здоровье людей-создать благоприятную среду во всех условиях, семье, на рабочем месте. Тогда, конечно, [терапевтические] услуги необходимы, но они не должны основываться на чрезмерной биомедицинской модели".