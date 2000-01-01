24.06 13:15 MIGnews.com

Жесткая экономия и неравенство питают психические болезни

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Строгая экономия, неравенство и отсутствие гарантий занятости вредны для психического здоровья. Правительства должны противодействовать им, если они хотят противостоять растущей распространенности психических заболеваний, сказал главный посланник ООН по вопросам здравоохранения.В эксклюзивном интервью Guardian, которое совпало с докладом, который будет представлен в ООН в Женеве в понедельник, доктор Дайнюс Пурас сказал, что меры по борьбе с неравенством и дискриминацией будут гораздо более эффективными в борьбе с психическими заболеваниями, чем акцент за последние 30 лет на лекарствах и терапии."Это была бы лучшая "вакцина" против психических заболеваний и была бы намного лучше, чем чрезмерное использование психотропных препаратов", - сказал Пурас, который в качестве специального докладчика ООН по вопросам здравоохранения отчитывается перед Советом ООН по правам человека в Женеве.Он сказал, что после финансового кризиса 2008 года политика, которая акцентировала разделение, неравенство и социальную изоляцию, была плохой для психического равновесия. "Меры жесткой экономии не способствовали хорошему психическому здоровью", - сказал он. "Люди чувствуют себя неуверенно, они чувствуют беспокойство, они не наслаждаются хорошим эмоциональным благополучием из-за этой ситуации неуверенности"."Лучший способ инвестировать в психическое здоровье людей-создать благоприятную среду во всех условиях, семье, на рабочем месте. Тогда, конечно, [терапевтические] услуги необходимы, но они не должны основываться на чрезмерной биомедицинской модели".