25.05 07:50 MIGnews.com

Российская вакцина от COVID-19 прошла испытания на людях

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Российские ученые успешно испытали на себе отечественную вакцину от коронавируса, заявил директор национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.Он отметил, что иммунитет есть, а негативных эффектов не обнаружено. В разработке приняли участие широкий круг сотрудников.Гинцбург поведал, что речь идет вакцине на основе ДНК аденовируса, в которую встроили SARS-CoV-2. Вакцина такого типа является векторной.