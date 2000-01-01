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Российская вакцина от COVID-19 прошла испытания на людях 25.05 07:50   MIGnews.com

Российская вакцина от COVID-19 прошла испытания на людях

Российские ученые успешно испытали на себе отечественную вакцину от коронавируса, заявил директор национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Он отметил, что иммунитет есть, а негативных эффектов не обнаружено. В разработке приняли участие широкий круг сотрудников.

Гинцбург поведал, что речь идет вакцине на основе ДНК аденовируса, в которую встроили SARS-CoV-2. Вакцина такого типа является векторной.


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