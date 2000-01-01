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Жара в Израиле, как выжить? Правила поведения в жару | Фото: AFP24.05 12:51   MIGnews.com

Жара в Израиле, как выжить? Правила поведения в жару

В связи с особенно жаркой погодой в состоянии повышенной готовности работает служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА).
Служба скорой помощи распространила напоминание о правилах поведения в жару, и попросила израильтян ответственно отнестись к своему здоровью.
Парамедики напоминают, что первым и самым главным правилом, является поддержание водного баланса организма. Израильтянам рекомендуется выпивать от восьми до 10 стаканов жидкости, отдавая предпочтение обычной воде, холодным, а не горячим напиткам.

Управление природы и парков настоятельно просит население не предпринимать на выходных походов по маршрутам на открытых пространствах, чтобы избежать смертельной опасности для туристов.
Выходя из дому всегда имейте при себе бутылку воды и наносите солнцезащитный крем. Кроме того, необходимо по возможности воздерживаться от выходов на улицу в пиковые часы, солнце особенно активно.
Парамедики категорически не рекомендуют заниматься спортом на открытом воздухе в дневные часы. Тренировки рекомендуется перенести на раннее утро или поздний вечер, снизить физическую нагрузку и при этом не забывать пить больше, чем обычно.
При признаках обезвоживания, таких, как головные боли, головокружение и слабость, необходимо прекратить любую физическую активность, перейти в тень или кондиционированное помещение, больше пить. И не выходить на солнце до тех пор, пока не исчезнут симптомы обезвоживания.


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