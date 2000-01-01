25.05 04:39 MIGnews.com

Ученые обнаружили новые полезные свойства шоколада

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Группа ученых обнаружила, что употребление умеренных порций шоколада снижает риск такого серьезного сердечного заболевания, как мерцательная аритмия.В частности, медики сравнили данные опроса по диетическому питанию, проведенного несколько лет назад с историями болезней участвовавших в новом эксперименте.Оказалось, что умеренное потребление шоколада, как молочного, так и темного, снижает вероятность развития мерцательной аритмии, которой страдают миллионы людей по всему миру.У женщин, которые регулярно едят 30 граммов шоколада раз в неделю, риск заболевания снижается на 21%, в то время как у мужчин, съедающих две-три таких порции в неделю, – на 23%.Между тем ученые предупреждают, что чрезмерное и слишком частое употребление шоколада, особенно с небольшим содержанием какао, может иметь обратный эффект и негативно сказаться на здоровье.