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Израиль поделится с миром панацеей от рака | Фото: Pixabay24.04 12:37   MIGnews.com

Израиль поделится с миром панацеей от рака

На торжественной церемонии в честь 70-летия независимости Израиля, которая состоится 15 мая, Еврейское государство представит лекарство от рака, сказал руководитель нигерийского отделения международной организации Christians United for Israel ("Объединенные христиане для Израиля", CUFI) Сампсон Озовехи.

Об этом он заявил на посвященном юбилею Еврейского государства форуме CUFI, который состоялся 23 апреля в нигерийском городе Кадуна.

Озовехи отметил, что Израиль готов помочь миру навсегда распрощаться с раком, а также назвал израильский народ заслуживающим всемирного уважения из-за своего неоценимого вклада в развитие человечества.

"Через свои технологии и инновации Государство Израиль присутствует в каждой сегодняшней семье. Израиль как народ – это благословение для всего мира. Не только для христиан, но и для мусульман и остального мира. Они сильнее других способствуют развитию мира.

В частности через мобильные телефоны, авиационную промышленность и сельское хозяйство каждый нынешний человек пользуется заслугами народа, которому всего 70 лет. Поэтому мы считаем, что чтить их – библейское предписание, которого Нигерия должна придерживаться. Другие народы чтят Израиль, и мы также не станем молчать", - цитирует его газета The Guardian Nigeria.

Сампсон Озовехи осудил правительство Нигерии за то, что на декабрьском голосовании в ООН эта страна оказалась в числе осудивших Америку за признание Иерусалима столицей Израиля. По его словам, это противоречит "совести нигерийцев".
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