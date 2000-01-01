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Ученые нашли причину рецидива онкологических заболеваний | Фото: Thinkstock25.04 02:20   MIGnews.com

Ученые нашли причину рецидива онкологических заболеваний

Ученые из Наньянского технологического института Сингапура заявили, что нашли причину рецидива раковых опухолей.

Специалисты считают, что здоровые клетки подвергаются воздействию пероксида водорода — вещества, вырабатываемого клетками, пораженными онкологией, передает "Политика Сегодня" со ссылкой на иследование.

Клетками, находящимися в нормальном состоянии, это вещество, которое более известно, как перекись водорода, вырабатывается в минимальном объеме, но в раковых клетках увеличивается в 5–10 раз.

По словам доцента Школы биологических наук института Эндрю Тана, из-за резкого выброса вещества соседние здоровые клетки заболевают, приводя к эффекту домино.
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