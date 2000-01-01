24.04 22:33 MIGnews.com

Названа самая ВИЧ-инфицированная страна Евросоюза

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В Латвии зафиксировали самый высокий уровень заболеваемости ВИЧ в Европейском союзе.Как сообщила глава Балтийской ВИЧ-ассоциации Инга Упмаце, на 1 января текущего года в республике было зарегистрировано 6972 инфицированных вирусом иммунодефицита человека.Упмаце отметила, что подобная статистика является очень тревожным сигналом для Латвии и свидетельствует об острой необходимости подключить к решению данной проблемы все уровни государственных организаций.По ее словам, ВИЧ в стране затрагивает все возрастные группы, начиная от новорожденных. При этом чаще всего вирус передается путем гетеросексуальных половых контактов (38%), на гомосексуальные приходится лишь 6,6% случаев.Инга Упмаце также рассказала, что за последние месяцы число проведенных тестов на СПИД и ВИЧ-инфекцию увеличилось в среднем на 15%. Кроме того, была запущена соответствующая информационная кампания. Жители Латвии стали более активно проходить тесты и число новых пациентов удвоилось.