Ученые: Потеря обоняния - предвестник скорой смерти
Ученые Стокгольмского университета выяснили, что потеря обоняния в среднем и пожилом возрасте может быть предвестником скорой смерти человека, сообщает The Telegraph. В течение десяти лет ученые наблюдали за 1774 шведами в возрасте от 40 до 90 лет. Участников эксперимента просили пройти тест на определение 13 различных запахов, пишет РИА Новости.
В результате специалисты обнаружили связь между смертностью и тем, насколько успешно люди проходили тест. Оказалось, что среди тех кто, умер за время исследования, преобладали испытуемые со слабым обонянием. Каждый неверный ответ человека означал, что вероятность скорой смерти для него увеличивается на восемь процентов, вычислили ученые.
Результаты исследования подтверждают существующую теорию о том, что способность к обонянию является важным показателем здоровья и старения головного мозга. Так, раннее было обнаружено, что люди, страдающие болезнью Альцгеймера, испытывают трудности с распознаванием запахов.
Тем не менее, тем, кто лишается способности воспринимать запахи лишь на некоторое время, паниковать не стоит, так как потеря обоняния может быть результатом различных факторов, например, воспаления слизистых оболочек придаточных пазух носа, отмечает The Telegraph.