Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Ученые: Потеря обоняния - предвестник скорой смерти | Фото: Thinkstock24.03 22:32   MIGnews.com

Ученые: Потеря обоняния - предвестник скорой смерти

Ученые Стокгольмского университета выяснили, что потеря обоняния в среднем и пожилом возрасте может быть предвестником скорой смерти человека, сообщает The Telegraph. В течение десяти лет ученые наблюдали за 1774 шведами в возрасте от 40 до 90 лет. Участников эксперимента просили пройти тест на определение 13 различных запахов, пишет РИА Новости.

В результате специалисты обнаружили связь между смертностью и тем, насколько успешно люди проходили тест. Оказалось, что среди тех кто, умер за время исследования, преобладали испытуемые со слабым обонянием. Каждый неверный ответ человека означал, что вероятность скорой смерти для него увеличивается на восемь процентов, вычислили ученые.

Результаты исследования подтверждают существующую теорию о том, что способность к обонянию является важным показателем здоровья и старения головного мозга. Так, раннее было обнаружено, что люди, страдающие болезнью Альцгеймера, испытывают трудности с распознаванием запахов.

Тем не менее, тем, кто лишается способности воспринимать запахи лишь на некоторое время, паниковать не стоит, так как потеря обоняния может быть результатом различных факторов, например, воспаления слизистых оболочек придаточных пазух носа, отмечает The Telegraph.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:49
Сирия: "Битва США и Турции за Ракку была незаконной"
21:17
Путин не собирается вмешиваться в выборы президента Франции
19:22
ООН активизирует расследование против КНДР
18:50
Появилось видео убийства экс-депутата Вороненкова в Киеве  
17:55
Меркель "обеспокоена" строительством израильских поселений
17:21
Марин Ле Пен снова самый популярный кандидат
16:51
Биньямин Нетаниягу выразил соболезнования британскому народу
16:22
Рухани и Путин проведут переговоры в Москве
15:34
Бейт-Шемеш. Староста синагоги насиловал 11-летнего мальчика
15:04
Кнессет одобрил законопроект о регулировании медтуризма
14:14
По делу о теракте в Лондоне задержали еще двоих человек
13:51
Хосни Мубарак вернулся из тюрьмы домой
13:35
Ричард Гир сравнил израильтян с "линчевателями негров"?
13:10
Китай готовится спустить на воду второй авианосец
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus