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Средство от старения прошло успешное испытание на мышах | Фото: Thinkstock25.03 00:59   MIGnews.com

Средство от старения прошло успешное испытание на мышах

Ученые медицинского центра Университета им. Эразма Роттердамского в Нидерландах успешно испытали на мышах препарат против старения.

Об этом говорится в докладе, опубликованном в журнале Cell, передает ТСН. Отмечается, что у старых мышей после применения препарата выросла физическая выносливость. Они также могли пробежать вдвое более длинное расстояние, чем до использования препарата.

Кроме того, у мышей улучшилась шерсть и даже активизировалась работа некоторых внутренних органов, в частности, печени.

Авторы исследования говорят, что созданный препарат способен убивать клетки, которые стареют в организме. Такие клетки не могут больше делиться и накапливаются в организме с возрастом, замедляя процессы заживления ран и борьбы с опухолями.

Кроме этого, эти клетки выделяют вещества, приводящие к старению организма.

В свою очередь, доктор Петер де Кайзер заметил, что опыты проводились в течение года над мышами, которые по возрасту можно было сравнить с 90-летним мужчиной. Им трижды в неделю вводился этот препарат.

При этом, как отметил ученый, впоследствии, не наблюдалось никаких побочных эффектов от его применения. Теперь авторы исследования намерены испытать средство против старения на людях.
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