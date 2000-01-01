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Кнессет одобрил законопроект о регулировании медтуризма | Фото: Thinkstock24.03 15:04   MIGnews.com

Кнессет одобрил законопроект о регулировании медтуризма

Израильские депутаты приняли в первом чтении законопроект о регулировании медицинского туризма, разработанный для того, чтобы приезжающие в Израиль иностранные пациенты – преимущественно из России и других стран Восточной Европы – получали оплачиваемую частную медицинскую помощь, но не за счет израильтян.

Как говорит глава Минздрава Яаков Лицман ("Яадут ха-Тора"), данный законопроект обеспечит порядок в области медицинского туризма и будет способствовать развитию как уровня медицинского обслуживания, так и числу посетителей медицинских учреждений.

Новый законопроект предусматривает установление приоритета нуждающихся в лечении израильтян над приезжающими медицинскими туристами, так как иногда из-за загруженности иностранцами к докторами не могут попасть граждане страны.

После введения законопроекта в практику, посредники, организующие операции иностранцев у израильских врачей, должны будут регистрировать их и указывать, кто именно их лечил, после чего графики врачей будут проверяться, чтобы убедиться в том, что не пострадали интересы пациентов-израильтян. При этом власти оставляют за собой право переназначить иностранным пациентам лечащих врачей.

По данным Минтуризма, Израиль ежегодно посещают до 30 тысяч медицинских туристов, которые в среднем тратят на лечение до 7,5 тысяч шекелей.
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