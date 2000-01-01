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Минздрав запретил волонтерам передавать еду эвакуированным 24.02 22:30   MIGnews.com

Минздрав запретил волонтерам передавать еду эвакуированным

Министерство здравоохранения Украины запретило волонтерам передавать эвакуированным из Китая людям, находящимся в медцентре в Новых Санжарах, продукты питания.

"Решением нашим мы четко запретили поставки любой пищи в обсерватор. Потому что у нас обсервация относительно острой респираторной вирусной инфекции, мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации по диарейным заболеваниям", - заявил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в ходе митинга в Новых Санжарах.

Также Ляшко добавил, что в медцентре уже запущен пищеблок, в котором готовится пища для тех, кто находится на обсервации, в том числе и диетическая пища для иностранной гражданки, которая обращалась за помощью к врачам по поводу обострения болезни желудочно-кишечного тракта.

"Передаются только вещи индивидуальной гигиены, антисептические средства и вещи промышленного производства. Продукты - нет. И мы информируем всех волонтеров, передает их Красный Крест. Продукты не передаются тем, кто находится в обсервации. Но, когда люди выражают желание оставить, Красный Крест дальше будет принимать решение, что делать с этими продуктами", - добавил замминистра внутренних дел Иван Варченко.


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