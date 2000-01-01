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Израильтянин с Diamond Princess заболел коронавирусом 24.02 09:15   MIGnews.com

Израильтянин с Diamond Princess заболел коронавирусом

Больница Шиба в Тель Ха Шомер сообщила, что выявлен еще один израильтянин, заразившийся на “лайнере коронавируса” Diamond Princess коронавирусом.

В изоляторе больницы Шиба находятся 11 израильтян, эвакуированных с Diamond Princess.

Больной находится в изоляции. Заражение не произошло на территории Израиля.

За эвакуированными с Diamond Princess ухаживает команда из девяти медсестер и доктора.


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