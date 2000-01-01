24.02 09:15 MIGnews.com

Израильтянин с Diamond Princess заболел коронавирусом

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Больница Шиба в Тель Ха Шомер сообщила, что выявлен еще один израильтянин, заразившийся на “лайнере коронавируса” Diamond Princess коронавирусом.В изоляторе больницы Шиба находятся 11 израильтян, эвакуированных с Diamond Princess.Больной находится в изоляции. Заражение не произошло на территории Израиля.За эвакуированными с Diamond Princess ухаживает команда из девяти медсестер и доктора.