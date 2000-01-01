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Коронавирус: армия закрывает школы в Виченце 24.02 08:51   MIGnews.com

Коронавирус: армия закрывает школы в Виченце

Итальянская армия объявила, что все школы и центры деятельности в городе Виченца будут закрыты с понедельника по среду из-за угрозы эпидемии коронавируса.

В заявлении армии говорится, что временные закрытия являются превентивной мерой и что до сих пор не было подтверждено ни одного случая заражения коронавирусом в Виченце. Об этом сообщает издание Stars and Stripes со ссылкой на Associated Press.

Однако итальянские власти встревожены распространением вируса, особенно в северной Италии, поскольку в Риме коронавирус диагностирован у двоих туристов из Китая.

Всего в Италии зарегистрировано 152 подтвержденных случая, что является наибольшим количеством за пределами Азии.Об этом сообщает издание Stars and Stripes со ссылкой на Associated Press.

Жителям Виченцы рекомендуют оставаться дома, сводить к минимуму взаимодействие со скоплениями людей, включая такие заведения как рестораны, торговые центры и театры, а также часто мыть руки теплой водой с мылом.

Также. по распоряжению итальянского правительства отменен традиционный Венецианский карнавал, крупные футбольные матчи, в регионах, где был выявлен коронавирус, закрыты театры.


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