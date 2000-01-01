Коронавирус напоминает так называемую болезнь Х, об опасности которой уже несколько лет предупреждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на заявление главы отдела вирусологии в Медицинском центре Университета Эразма в Роттердаме и члена комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Марион Купманс.
По словам специалиста, коронавирус соответствует определению "Disease X" как быстро распространяющейся эпидемии неожиданной болезни, вызванной неизвестным патогеном.
По определению ВОЗ "болезнь Х" занимает девятое место в списке заболеваний, способных вызвать глобальный кризис, включающем вирусы Зики, Эболы и атипичной пневмонии. Это единственная болезнь, у которого неизвестны ни источник возникновения, ни способ лечения.