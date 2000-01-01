24.02 19:57 MIGnews.com

Лицман и резкий рост цен на каннабис

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Министр здравоохранения Яаков Лицман принял решение о резком увеличении цен на медицинский каннабис.Лицман обвинил врачей в том, что те выписывают каннабис своим друзьям, а пациенты - отдают своим внукам.Лицман говорит, что целью реформы ценообразования, которая привела к резкому повышению цен и дефициту, было именно снижение цен. Цены намеревались повысить только для тех, кто потребляет каннабис в больших количествах.Лицман говорит: "Разумное потребление каннабиса - 20-30 грамм в месяц. Есть куча людей, потребляющих 120 грамм в месяц. Приходят к врачу и сводят его с ума. Во многих случаях, они отдают каннабис своим внукам”.Лицман добавил: У семейного врача есть друг? - Он дает ему каннабис. мы не хотим, чтобы люди пристрастились к каннабису. И поэтому мы подняли цены - для тех, кто потребляет более 100 грамм в месяц”.0*Журнал Каннабис утверждает, что Лицман вводит публику в заблуждение. Цены на медицинский каннабис также существенно возросли для лиц, получающих “обычные” дозы. В дополнение журнал отмечает, что те, кто получает большие дозы - больны раком.Например, пациент, потребляющий 30-40 грамм каннабиса в месяц платил щза него 370-470 шекелей. Теперь он платит 600-1000 в месяц. Речь идет об увеличении цены почти в три раза.Лицман признает: "Каннабис помогает людям, спору нет. Именно поэтому я пытаюсь помочь по двум направлениям - тем, кто не может долго ждать рецепта и второе - понизить цены. Я намного расширил круг врачей, которые имеют право выписывать рецепт”.Лицман выразил готовность подписать петицию в БАГАЦ о понижении цен на медицинский каннабис. Он, однако, опроверг утверждения о нехватке каннабиса в аптеках. Сегодня положение намного улучшилось. Каннабис можно купить”.В интервью газете Едиот Ахронот Лицмана спросили, курил ли он сам каннабис. Лицман ответил: "Никогда. Первый раз, когда я предложил реформу в Кнессете, я сказал в министерстве: Я хочу видеть, что это такое. У меня было тут на столе 40 видов каннабиса. Я посмотрел, но не притронулся. на следующий день в министерстве была масса молодых людей и балаган. Я сказал моему помощнику: сегодня все накурились”.Это - не первый раз, когда министр здравоохранения обвиняет пациентов в излишнем потреблении каннабиса и распространение каннабиса среди близких и родственников. Он сказал об этом два месяца назад с трибуны Кнессета - и после этого ему пришлось извиняться.На прошлой неделе министерство здравоохранения разослало sms сообщения тысячам пациентов, обвинив их в чрезмерном потреблении каннабиса и покупке большего количества, чем им разрешено. Пациенты это опровергают, и утверждают, что кто-то другой покупает каннабис от их имени в аптеках.