24.02 14:26 MIGnews.com
Коронавирус: Италия – крупнейший очаг эпидемии вне Азии
В Италии зафиксирована уже пятая смерть от смертоносного коронавируса, эпидемия которого разгорелась в китайской провинции Хубэй.
Кроме того, количество инфицированных выросло до 219 человек, тем самым превратив Италию в крупнейший очаг эпидемии вне азиатского региона, сообщает издание ANSA.
Пятой жертве было 88 лет, она находилась в области Ломбардия.
Кроме того, руководитель службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что инфицированных коронавирусом в Италии уже 219 человек.
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