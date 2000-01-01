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Коронавирус: Италия – крупнейший очаг эпидемии вне Азии | Фото:24.02 14:26   MIGnews.com

Коронавирус: Италия – крупнейший очаг эпидемии вне Азии

В Италии зафиксирована уже пятая смерть от смертоносного коронавируса, эпидемия которого разгорелась в китайской провинции Хубэй.

Кроме того, количество инфицированных выросло до 219 человек, тем самым превратив Италию в крупнейший очаг эпидемии вне азиатского региона, сообщает издание ANSA.

Пятой жертве было 88 лет, она находилась в области Ломбардия.

Кроме того, руководитель службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что инфицированных коронавирусом в Италии уже 219 человек.


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