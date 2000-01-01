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Коронавирус: пациент повторно заразился после выздоровления 24.02 11:59   MIGnews.com

Коронавирус: пациент повторно заразился после выздоровления

В Минздраве КНР подтвердили случай повторного заражения пациента, излечившегося от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19. Инцидент произошел в провинции Сычуань.

Сообщается, что жителя столицы Сычуани Чэнду, излечившегося от вызванной коронавирусом пневмонии, во время планового обследования был выявлен положительный результат теста на вирус через десять дней после выписки из больницы. Об этом сообщает Taiwan News.

Мужчина и его семья были доставлены в близлежащее медицинское учреждение. Пациент и его семья находились под домашним карантином и не выходили из дома с 10 февраля. Власти все еще расследуют причину повторного заражения.

Несколько врачей из Ухани заявили,что выздоровевшие пациенты могут заразиться вирусом повторно. Они предупредили, что рецидивирующая инфекция может быть еще более опасной для пациента.


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