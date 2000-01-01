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Коронавирус: 50 человек умерли в Куме, главной святыне Ирана | Фото:24.02 11:37   MIGnews.com

Коронавирус: 50 человек умерли в Куме, главной святыне Ирана

Вспышка эпидемии смертоносного китайского коронавируса в Иране уже унесла жизни по меньшей мере полусотни людей в городе Кум.

Об этом заявил представитель Кума в иранском парламенте Ахмад Амирабади Фарахани, сообщает информационное агентство ILNA.

"На вчерашний вечер от коронавируса умерли более полусотни человек. Ответственность за это должен нести министр здравоохранения", - заявил Фарахани.

По его словам, в Куме ежедневно гибнут по десять человек, а правительство страны "недостаточно обеспокоенно" разгорающейся в стране эпидемией.

"Кум в очень плохом состоянии. Правительство не может контролировать вспышку коронавируса. Это правда – нужно сохранять спокойствие, однако это не значит, что мы должны действовать, как будто ничего не произошло. Коронавирус появился в Куме три недели назад, но о вспышке объявили слишком поздно", - заявил политик.

Он также отметил, что в настоящее время медперсонал не получил костюмы биологической защиты и вынуждены лечить пациентов с риском заболеть самому и разнести инфекцию дальше.


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