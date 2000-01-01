24.02 14:05 MIGnews.com
Ученые: рынок морепродуктов Хуанань - не источник COVID-19
Рынок морепродуктов Хуанань в Ухане - не источник коронавируса COVID-19, говорится в докладе ученых из тропического ботанического сада при Китайской академии наук. .
Новый тип коронавируса попал на рынок морепродуктов "Хуанань" из другого места, быстро распространился и на самом рынке, и за его пределы.
Вирус был передан от некого "нулевого пациента", а плохие санитарные условия на рынке спровоцировали массовое распространение. Распространение болезни шло не менее чем по трем маршрутам.
Ученые изучили 93 образца коронавируса, собранные в 12 странах на 4 континентах.
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