Ученые открыли способ прогноза метастазирования меланомы
Исследовательская группа во главе с доктором Ассафом Зарицким из Университета имени Бен-Гуриона в Негеве разработала метод выявления клеток меланомы, которые могут метастазировать в другие части тела.
Метод основан на глубоких нейронных сетях, которые используют сложное математическое моделирование для обработки данных сложными способами. Меланомы - это раковые заболевания, которые образуются в пигментосодержащих клетках.
Зарицкий, сотрудник отдела разработки программного обеспечения и информационных систем BGU, работал с Гауденцем Данусером из Юго-западного медицинского центра Техасского университета в Далласе над разработкой того, что они называют «количественной гистологией живых клеток».
Подход требует съемки живых живых раковых клеток. с помощью микроскопических камер и использования искусственного интеллекта для анализа видеопоследовательности и выявления внешнего вида клеток и моделей поведения, которые связаны с метастатическим потенциалом, пишет jpost.