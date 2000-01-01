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Ученые открыли способ прогноза метастазирования меланомы 24.02 22:44   MIGnews.com

Ученые открыли способ прогноза метастазирования меланомы

Исследовательская группа во главе с доктором Ассафом Зарицким из Университета имени Бен-Гуриона в Негеве разработала метод выявления клеток меланомы, которые могут метастазировать в другие части тела.

Метод основан на глубоких нейронных сетях, которые используют сложное математическое моделирование для обработки данных сложными способами. Меланомы - это раковые заболевания, которые образуются в пигментосодержащих клетках.

Зарицкий, сотрудник отдела разработки программного обеспечения и информационных систем BGU, работал с Гауденцем Данусером из Юго-западного медицинского центра Техасского университета в Далласе над разработкой того, что они называют «количественной гистологией живых клеток».

Подход требует съемки живых живых раковых клеток. с помощью микроскопических камер и использования искусственного интеллекта для анализа видеопоследовательности и выявления внешнего вида клеток и моделей поведения, которые связаны с метастатическим потенциалом, пишет jpost.


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