Боли в спине свидетельствуют о риске ранней смерти
Австралийские ученые провели исследование в результате, которого продемонстрировали зависимость между болями в области позвоночника и продолжительностью жизни.
В частности, ученые из Сиднея доказали, что боли в спине предвещают раннюю гибель, пишет Polit.info со ссылкой на австралийские СМИ.
В масштабном опыте приняли участие порядка четырех тысяч человек.
Результаты показали, что сильные боли в спине могу спровоцировать вероятность раннего наступления смерти на 13%. Специалисты подчеркивают, что каждый случай индивидуален, однако не стоит пренебрегать ежегодным обследованием и быть внимательнее к своему организму.