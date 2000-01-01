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Боли в спине свидетельствуют о риске ранней смерти | Фото: Thinkstock25.02 04:52   MIGnews.com

Боли в спине свидетельствуют о риске ранней смерти

Австралийские ученые провели исследование в результате, которого продемонстрировали зависимость между болями в области позвоночника и продолжительностью жизни.

В частности, ученые из Сиднея доказали, что боли в спине предвещают раннюю гибель, пишет Polit.info со ссылкой на австралийские СМИ.

В масштабном опыте приняли участие порядка четырех тысяч человек.

Результаты показали, что сильные боли в спине могу спровоцировать вероятность раннего наступления смерти на 13%. Специалисты подчеркивают, что каждый случай индивидуален, однако не стоит пренебрегать ежегодным обследованием и быть внимательнее к своему организму.
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