24.01 16:43 MIGnews.com

Минздрав обратился к израильтянам, находящимся в Китае

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Министерство здравоохранения Израиля опубликовало рекомендацию израильтянам, находящимся в настоящее время в Китае.Им настоятельно посоветовали избегать поездок в китайский город Ухань после растущего числа случаев заражения местных жителей коронавирусом.С момента вспышки погибло 26 человек, более 900 заражены вирусом.Китай также объявил карантин и заблокировал въезд и выезд в город и его районы, которые в настоящее время страдают от вспышки.