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Минздрав обратился к израильтянам, находящимся в Китае | Фото:24.01 16:43   MIGnews.com

Минздрав обратился к израильтянам, находящимся в Китае

Министерство здравоохранения Израиля опубликовало рекомендацию израильтянам, находящимся в настоящее время в Китае.

Им настоятельно посоветовали избегать поездок в китайский город Ухань после растущего числа случаев заражения местных жителей коронавирусом.

С момента вспышки погибло 26 человек, более 900 заражены вирусом.

Китай также объявил карантин и заблокировал въезд и выезд в город и его районы, которые в настоящее время страдают от вспышки.


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