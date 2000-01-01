Вирус-убийца в Китае: власти пошли на крайние меры

Из-за карантина отменили праздники. Власти приостановили транспортное сообщение с Уханем, где по мнению специалистов и находится возбудитель заболевания. В частности, были закрыты аэропорт и железнодорожные станции.
Аналогичные меры были приняты в городах Эчжоу, Чиби и Чжицзяне. В Хуангане перестали работать кинотеатры, интернет-кафе и другие развлекательные заведения. Ограничения на поездки действуют в Хуанши, Сянтао, Эньши, Цяньцзяне и Сяньнине.
"Закрытие на карантин города с 11-миллионным населением – это что-то из ряда вон выходящее", – прокомментировал представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гауден Галеа.
ВОЗ обсуждает, следует ли объявить международное чрезвычайное положение в связи с вспышкой нового вируса. Тем не менее, эксперты сомневаются в эффективности карантина.
Напомним, что вспышка вирусной пневмонии, вызванной ранее неизвестным коронавирусом, началась в декабре прошлого года в Ухане. Жертвами стали 25 человек.