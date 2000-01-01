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В зубной пасте и жвачке нашли смертельный компонент | Фото: Thinkstock24.01 23:12   MIGnews.com

В зубной пасте и жвачке нашли смертельный компонент

В зубных пастах и жевательных резинках обнаружен опасный ингредиент. Это пищевой краситель E171 (диоксида титана).

Гастроэнтерологи из Франции и Люксембурга считают диоксид титана опасным канцерогеном, который может провоцировать развитие рака.

В частности, на протяжении более трех месяцев исследователи давали крысам воду с добавлением E171 в объеме, который употребляется людьми. В ходе опыта выяснилось, что у этих крыс на 40% чаще развивались предраковые заболевания пищеварительной системы.

Ученые не исключили, что выявленная угроза может распространяться и на людей.

Соединение E171 является одним из основных продуктов титановой промышленности. В пище он используется в качестве отбеливателя. Диоксид титана добавляют не только в зубную пасту и жвачку, но и в солнцезащитные кремы и кондитерские изделия.
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