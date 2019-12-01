Ученые: человечество отупеет

В скором будущем человечество станет катастрофически глупее из-за негативного влияния повышенного содержания углекислого газа в атмосфере.
К такому выводу пришли ученые в Университете Колорадо в Боулдере, передает Phys.org.
Специалисты провели исследование, в ходе которого узнали, что высокая концентрация СО2 негативно действует на умственные способности. Исследователи обратили внимание, что в "свежем воздухе", которым можно проветрить помещение, также высокий уровень углекислого газа.
Согласно прогнозам, к 2100 году человечество отупеет на 25% при условии, что количество выбрасываемого в атмосферу газа уменьшиться. Если уровень СО2 останется прежним, умственные способности снизятся на 50%.