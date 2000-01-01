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Израиль: найдено средство для борьбы с болезнью Альцгеймера | Фото:23.12 17:36   MIGnews.com

Израиль: найдено средство для борьбы с болезнью Альцгеймера

Разработанная против туберкулеза и лечения рака мочевого пузыря вакцина Bacillus Calmette-Guérin (BCG) может быть эффективной для борьбы с болезнью Альцгеймера.

Об этом сообщила группа исследователей из Еврейского университета в Иерусалиме, передает The Times of Israel.

На сегодняшний день, 5,8 млн американцев живут с болезнью Альцгеймера, а к 2050 году это число возрастет почти до 14 миллионов. Эффективного лечения болезни не существует, но израильские ученые утверждают, что появился "проблеск надежды".

Исследователи наблюдали за 1371 пациентом с раком мочевого пузыря, получающим лечение в Медицинском центре "Хадасса" в течение года. Средний возраст пациентов – 68 лет. Во время последующих посещений медучреждения у 65 онкобольных развилась болезнь Альцгеймера. Те, кто не получал вакцину для лечения, имели значительно более высокий риск развития болезни: 8,9% (44 пациента) против 2,4% (21).

Кроме того, у людей, которые никогда не лечились BCG, риск развития Альцгеймера был в четыре раза выше, чем у тех, кто использовал эту вакцину. Точное влияние этого средства на рак пока не было установлено, однако известно, что вакцина укрепляет иммунную систему и может снимать воспаления.


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