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Одна из причин Паркинсона - применение антибиотиков | Фото:23.11 23:50   MIGnews.com

Одна из причин Паркинсона - применение антибиотиков

Специалисты из Университета Хельсинки (Финляндия) обнаружили причину возникновения болезни Паркинсона. Они заявили, что применение антибиотиков увеличивает риск развития болезни Паркинсона, сообщается в пресс-релизе на Medical Xpress.

Руководитель научной группы Филип Шеперьянс сообщил, что наиболее опасны могут быть антибиотики широкого спектра действия и те, которые применяются против анаэробных бактерий и грибков. По его словам, у большинства пациентов, страдающих Паркинсоном, заболевание может проявляться в кишечнике и предшествовать возникновению таких симптомов, как медлительность, тремор и мышечная ригидность.

В январе ученые из США и Нидерландов предупредили, что в скором будущем мировое сообщество будет охвачено пандемией болезни Паркинсона. Среди причин, они выделили демографическую ситуацию и другие факторы.


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