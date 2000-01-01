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Медики рассказали о первых признаках дефицита витамина B12 | Фото:23.11 22:07   MIGnews.com

Медики рассказали о первых признаках дефицита витамина B12

Витамин В12 важен для здоровья клеток крови и нервной системы, а также для нормального обмена веществ.

Так, медики назвали главные признаки дефицита необходимого витамина.

Первым признаком этой проблемы может быть забывчивость. Если же на это не обращаться внимание – проблема может усугубиться и даже спровоцировать болезнь Альцгеймера и слабоумие.

Еще одним признаком, указывающим на дефицит В12 – это упадок тонуса и эмоциональная подавленность. Причиной тому служит пониженная выработка ингибиторов серотонина (в частности, дофамина), что снижает способность ощущать радость.

Слабость в ногах, головокружение и даже нарушение работы нервных окончаний языка, что, в итоге, может привести к полной потере вкусовых ощущений.


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