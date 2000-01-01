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Диетологи разработали питание, защищающее от рака | Фото:23.11 18:55   MIGnews.com

Диетологи разработали питание, защищающее от рака

Онкология – опасный недуг, причины возникновения которого могут быть достаточно различными: от генетической предрасположенности до плохой экологической ситуации в регионе проживания.

Так, диетологи выяснили, что ряд продукты продуктов питания помогает предотвратить развитие рака, поэтому стоит регулярно употреблять их в пищу.

Например, Имбирь можно употреблять как для приготовления напитков, так и в качестве ингредиента для первых и вторых блюд. Он идеально сочетается с тушеными овощами и супами. Еще одним вариант – томаты: особенно они будут полезны в сочетании с оливковым маслом.

Кроме того, диетологи настоятельно рекомендуют регулярное употребление черники, обладающей мощнейшим антиоксидантным потенциалом и не теряющей своих полезных свойств при заморозке.


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