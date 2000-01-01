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Камеры в музее показали посетительнице раковую опухоль | Фото:24.10 06:27   MIGnews.com

Камеры в музее показали посетительнице раковую опухоль

Женщина из английского города Слау, графство Беркшир, путешествовала по Шотландии и посетила музей "Камера-обскура и мир иллюзий", где обнаружила у себя рак молочной железы. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

41-летняя Бол Джилл пришла в музей в Эдинбурге с семьей. "Мы гуляли по музею и попали в комнату, где была установлена тепловизионная камера." - сообщила женщина. "Как и остальные, мы размахивали руками и смотрели на полученные изображения".

На снимке британка увидела странное красное пятно. "Мы убедились, что у других такого нет. Нам это показалось странным. Я сфотографировала себя в экране и продолжила бродить по оставшейся части музея". Вернувшись из поездки, Джилл решила снова просмотреть фотографии. Она вошла в Интернет и попыталась найти объяснения своей находки. "Я нашла много статей про рак молочной железы." - написала она. Женщина решила обратиться к врачу и ей диагностировали рак на ранней стадии.

Сейчас Джилл прошла через две операции и готовится к третьей. Она поблагодарила музей за возможность узнать о болезни раньше. Главный управляющий музея Эндрю Джонсон признался, что не подозревал о способности их камер выявлять подобные симптомы. "Здорово, что Бол заметила подозрительное пятно на изображении и оперативно среагировала", - написал он.


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