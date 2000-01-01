23.10 17:18 MIGnews.com

Выживаемость от рака в Израиле резко возросла

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Выживаемость израильтян, у которых был диагностирован рак, значительно увеличилась за последнее десятилетие, согласно статистике, опубликованной в среду, 23 октября, Ассоциацией рака Израиля в партнерстве с министерством здравоохранения.У мужчин и женщин в Израиле, заболевших раком в период между 2011 и 2017 годами, значительно возросла выживаемость после диагностирования болезни, по сравнению с пациентами в период от 1996 до 2000 года. В целом, пятилетняя выживаемость от рака среди еврейских женщин, как показало исследование, увеличилась с 63 % до 71%, а среди еврейских мужчин с 56% до 67%. Выживаемость среди арабских женщин возросла с 61% до 70%, а у арабских мужчин - с 48% до 54%.За исследуемые периоды относительная выживаемость среди женщин была выше, чем у мужчин, а выживаемость среди евреев выше, чем в арабском секторе. Более высокая выживаемость наблюдалась среди людей младше 50 лет."Данные являются важной мерой качества лечения рака и эффективности программ раннего выявления", - сказал профессор Литал Кейнон-Бокер, директор Израильского центра контроля заболеваний (ICDC) при Министерстве здравоохранения.Показатели выживаемости от рака молочной железы, наиболее распространенного вида рака у женщин, увеличились с 85% до 89% среди евреев и с 74% до 84% среди арабских женщин. Самые высокие показатели выживаемости (92% среди евреев и 90% среди арабов) были отмечены у женщин в возрасте 50–74 лет, которые проходили маммографический скрининг для раннего выявления злокачественных опухолей.Среди мужчин выживаемость от рака простаты увеличилась с 87% до 97% среди еврейского населения и с 85% до 87% в арабском секторе.Относительная пятилетняя выживаемость от рака кишечника и толстой кишки, более распространенного среди мужчин, чем среди женщин, увеличилась как по полу, так и по группам населения. Пик выживаемости (76% среди еврейских мужчин и женщин, 73% среди арабских мужчин и 70% среди арабских женщин) был отмечен среди людей в возрасте 50–74 лет.