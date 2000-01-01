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Почему люди не верят в собственную смерть: названа причина | Фото:24.10 01:15   MIGnews.com

Почему люди не верят в собственную смерть: названа причина

Мозг человека блокирует мысли о конечности существования, из-за чего люди отказываются верить с будущую смерть.

Специалисты из Университета Бар-Лиан выяснили, почему так происходит, передает NeuroImage.

"Мозг отказывается принимать неизбежность смерти. Когда он получает информацию, связывающую нас со смертью, что-то указывает нам на ненадежность этих данных, и мы не доверяем им. Вся наша биология настроена на выживание, и это вступает в противоречие с мыслью о собственной недолговечности", – рассказал один из авторов исследования Яир Дор-Цидерман.

Согласно результатам исследования, человек делает ошибки, прогнозируя собственную смерть, чего не случается, когда оценивается вероятность чужой смерти. 24 добровольца смотрели на экран, на котором появлялись фотографии различных людей, в том числе их самих. Над лицами возникали различные слова, среди них были те, что связаны со смертью. Например, "кладбище" или "похороны".

Активность мозга менялась у испытуемых, когда подобные слова попадались напротив их фотографий. По словам экспертов, подсознательно человек игнорирует факты и воспринимает себя, как кого-то, кому предстоит долгое существование.


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