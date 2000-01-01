Почему люди не верят в собственную смерть: названа причина
Мозг человека блокирует мысли о конечности существования, из-за чего люди отказываются верить с будущую смерть.
Специалисты из Университета Бар-Лиан выяснили, почему так происходит, передает NeuroImage.
"Мозг отказывается принимать неизбежность смерти. Когда он получает информацию, связывающую нас со смертью, что-то указывает нам на ненадежность этих данных, и мы не доверяем им. Вся наша биология настроена на выживание, и это вступает в противоречие с мыслью о собственной недолговечности", – рассказал один из авторов исследования Яир Дор-Цидерман.
Согласно результатам исследования, человек делает ошибки, прогнозируя собственную смерть, чего не случается, когда оценивается вероятность чужой смерти. 24 добровольца смотрели на экран, на котором появлялись фотографии различных людей, в том числе их самих. Над лицами возникали различные слова, среди них были те, что связаны со смертью. Например, "кладбище" или "похороны".
Активность мозга менялась у испытуемых, когда подобные слова попадались напротив их фотографий. По словам экспертов, подсознательно человек игнорирует факты и воспринимает себя, как кого-то, кому предстоит долгое существование.