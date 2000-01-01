24.09 05:53 MIGnews.com

Ученые из США поняли как бороться с раком легких

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Ученые из США выяснили как можно бороться с раком легких - одним из самых смертельных раковых заболеваний. Исследователи из Университета Августа поняли как у раковых клеток получается избегать апоптоза - регулируемого процесса программируемой клеточной гибели.Выяснилось, что высокие уровни молекулы TIMP-1 усиливают развитие белка IL-6, который связан с устойчивостью к химиотерапии. Повышение TIMP-1 повышает активность IL-6. У людей с низкими TIMP-1 и IL-6 более высокая выживаемость.TIMP-1 считают ингибитором опухоли, объясняют авторы.Для проверки своих результатов, они проанализировали данные пациентов с раком легких. У людей с низкими TIMP-1 и IL-6 была более высокая выживаемость. Далее исследователи планируют проверить такой же сценарий для других типов опухолей.Опухоль легких относят к основной причине смертности от онкологических заболеваний. Полученные результаты помогут разработать новые методы лечения этой болезни.