Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Ученые из США поняли как бороться с раком легких | Фото:24.09 05:53   MIGnews.com

Ученые из США поняли как бороться с раком легких

Ученые из США выяснили как можно бороться с раком легких - одним из самых смертельных раковых заболеваний. Исследователи из Университета Августа поняли как у раковых клеток получается избегать апоптоза - регулируемого процесса программируемой клеточной гибели.

Выяснилось, что высокие уровни молекулы TIMP-1 усиливают развитие белка IL-6, который связан с устойчивостью к химиотерапии. Повышение TIMP-1 повышает активность IL-6. У людей с низкими TIMP-1 и IL-6 более высокая выживаемость.TIMP-1 считают ингибитором опухоли, объясняют авторы.

Для проверки своих результатов, они проанализировали данные пациентов с раком легких. У людей с низкими TIMP-1 и IL-6 была более высокая выживаемость. Далее исследователи планируют проверить такой же сценарий для других типов опухолей.

Опухоль легких относят к основной причине смертности от онкологических заболеваний. Полученные результаты помогут разработать новые методы лечения этой болезни.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:20
В ЕС оценили соглашение о Brexit с Лондоном
02:16
Была обитаемой: неожиданный вывод ученых о Венере
01:14
Выявлена новая опасность работы по ночам
00:12
Американка укусила верблюда за гениталии ради спасения
23:44
Швейцарцы провели похоронную церемонию для ледника  
22:10
Швейцарцы против связи 5G  
21:35
Борис Джонсон призвал подписать новое соглашение с Ираном
21:02
Биньямин Нетаниягу и Бенни Ганц пожали руки
20:45
Военный суд приговорил террориста, убившего израильтянина
20:25
Биньямин Нетаниягу и Бенни Ганц прибыли на переговоры
20:14
Египет: полиция проводит массовые допросы
19:52
Левин: у "Ликуда" нет никаких предварительных условий
19:38
Мать Хадара Голдина выступила перед Советом ООН
19:03
Минздрав закрыл ручьи на севере Израиля из-за бактерий
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus