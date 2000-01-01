23.09 19:03 MIGnews.com

Минздрав закрыл ручьи на севере Израиля из-за бактерий

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Официальные лица заявляют об обнаружении небезопасного уровня загрязнения в нескольких популярных ручьях вдоль известных туристических троп на севере страны.Чиновники министерства охраны окружающей среды и здравоохранения утверждают, что в ходе регулярных проверок было исследовано шесть источников к северу от Галилейского моря на предмет "аномального количества бактерий". В результате, чиновники приказали им "временно закрыть их".Среди закрытых водных источников - Эль-Аль, Баниас, Заки, Мешушим и Нахаль Джелабун, а также река Иордан от самой северной ее оконечности до впадения в Галилейское море.Представители здравоохранения говорят, что вода будет регулярно проверяться.