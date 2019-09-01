Выявлена новая опасность работы по ночам

Работающие в ночную смену люди чаще других страдают от воспаления кишечника и склонны к набору веса.
По данным портала Eurekalert, к такому выводу пришли ученые из Португалии.
Исследователи утверждают, что функции группы иммунных клеток ILC3, которые влияют на здоровье кишечника, находятся под прямым контролем мозга. Отсутствие отдыха или изменение привычек сна способны привести к возникновению целого ряда заболеваний.
По словам ученых, неполноценный режим отдыха автоматически сокращает число иммунных клеток ILC3 в организме. А это впоследствии ведет к нарушению кишечного барьера, что провоцирует накопление жиров в теле человека.