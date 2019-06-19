В статье ученых из Франции, Италии, США, Германии, Японии, опубликованной в журнале Stroke, говорится, что работа по 10 часов минимум 50 дней в году связана с повышением риска инсульта на 29%, а поддержание такого режима в течение 10 лет - на 45%.
Исследователи пришли к таким выводам, проанализировав данные о жизни и здоровье более 140 000 человек.
Эксперты ознакомились с информацией об их поле, возрасте, потреблении табака, наличии различных медицинских состояний (в основном - сердечно-сосудистых заболеваний) и продолжительности рабочей недели.
"Связь между продолжительным рабочим днем в течение 10 лет и риском развития инсульта была наиболее заметна у людей в возрасте до 50 лет. Это неожиданно", - отмечают авторы исследования.
Медики советует трудоголикам делать перерывы в работе, заниматься спортом, правильно питаться и не забывать про прогулки на свежем воздухе.