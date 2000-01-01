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Великобританский суд принуждает женщину-инвалида к аборту 23.06 16:55   MIGnews.com

Великобританский суд принуждает женщину-инвалида к аборту

Британский судья уполномочил врачей сделать аборт беременной католичке с нарушениями развития и расстройством настроения, несмотря на возражения матери женщины и самой женщины. Сейчас женщина на 22 неделе беременности.

«Я четко осознаю тот факт, что для государства приказать женщине сделать аборт, когда кажется, что сама она этого не хочет, является огромным вмешательством», - сказала судья Натали Ливен в своем решении в суде защиты, 21 июня.

«Я должна действовать в ее интересах, а не в интересах общества», - объяснила Ливен, утверждая, что ее решение в интересах женщины.

Суд защиты рассматривает дела, касающиеся лиц, признанных не способными самостоятельно принимать решения.

Врачи хотели прервать ее беременность и утверждали, что из-за ее умственных способностей аборт будет менее травматичным для женщины, чем роды, особенно если ребенок будет помещен в приемную семью.

Мать женщины дала понять врачам и суду, что возьмет на себя заботу о внуке.

Считается, что женщина обладает умственными способностями ребенка младшего школьного возраста. Как сообщается, она католик, а мать - нигерийка.

Неизвестно, был ли ребенок зачат по обоюдному согласию, и полиция расследует обстоятельства этого дела.

Мать женщины, которая, как сообщается, была бывшей акушеркой, заявила о своем абсолютном возражении аборту, ссылаясь на католическую веру себя и своей дочери. Социальный работник, который ухаживает за женщиной также не согласен, что она должна быть вынуждена сделать аборт.

Судья сказала, что она не верит, что женщина понимает, что значит иметь ребенка.


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