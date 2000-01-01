23.06 16:55 MIGnews.com

Великобританский суд принуждает женщину-инвалида к аборту

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Британский судья уполномочил врачей сделать аборт беременной католичке с нарушениями развития и расстройством настроения, несмотря на возражения матери женщины и самой женщины. Сейчас женщина на 22 неделе беременности.«Я четко осознаю тот факт, что для государства приказать женщине сделать аборт, когда кажется, что сама она этого не хочет, является огромным вмешательством», - сказала судья Натали Ливен в своем решении в суде защиты, 21 июня.«Я должна действовать в ее интересах, а не в интересах общества», - объяснила Ливен, утверждая, что ее решение в интересах женщины.Суд защиты рассматривает дела, касающиеся лиц, признанных не способными самостоятельно принимать решения.Врачи хотели прервать ее беременность и утверждали, что из-за ее умственных способностей аборт будет менее травматичным для женщины, чем роды, особенно если ребенок будет помещен в приемную семью.Мать женщины дала понять врачам и суду, что возьмет на себя заботу о внуке.Считается, что женщина обладает умственными способностями ребенка младшего школьного возраста. Как сообщается, она католик, а мать - нигерийка.Неизвестно, был ли ребенок зачат по обоюдному согласию, и полиция расследует обстоятельства этого дела.Мать женщины, которая, как сообщается, была бывшей акушеркой, заявила о своем абсолютном возражении аборту, ссылаясь на католическую веру себя и своей дочери. Социальный работник, который ухаживает за женщиной также не согласен, что она должна быть вынуждена сделать аборт.Судья сказала, что она не верит, что женщина понимает, что значит иметь ребенка.