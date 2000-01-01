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Кружка пива в день увеличивает риск рака груди | Фото: Thinkstock24.05 00:35   MIGnews.com

Кружка пива в день повышает риск рака груди

Половина бокала вина или кружка пива в день повышает риск заболевания раком груди, к такому выводу пришли специалисты Всемирного фонда исследования рака (WCRF), пишет "Би-би-си".

В своем докладе они опубликовали результаты исследования, согласно которым если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%.

В то же время они отметили, что частые кардиоупражнения могут снизить вероятность заболевания. Например, регулярные занятия бегом или велоспортом снижают риск развития рака на 10% в сравнении с теми, кто ведет более пассивный образ жизни.

При этом ученые отмечают, что на развитие рака влияет множество различных факторов, включая уровень гормонов и генетический фон. В общем сложности они насчитали 18 таких факторов, одним из которых является алкоголь.
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