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«Клалит» заботится о ваших почках 23.04 10:05   MIGnews.com

«Клалит» заботится о ваших почках

В Международный «день почки» Служба здоровья «Клалит» напомнила жителям Хайфы и Западной Галилеи о том, как важно следить за своими почками.

Доктор Виктор Фройки, заведующий отделением нефрологии «Клалит» в Хайфе и Западной Галилее, и его коллега Нигаль Хейтиб выступили на радио и телевидении. Они объяснили, что профилактика почечных заболеваний и выявление болезни на ранней стадии могут спасти вам жизнь.

Доктор Фройки напомнил, что факторами риска являются диабет, курение, сердечно-сосудистые и генетические заболевания, а также гепатит С. Еще одна угроза — нездоровый образ жизни, который приводит к диабету, болезням сердца и гипертонии.

У входа в Медицинский центр Лин и «Суперфарм» Кирьона установили информационные медпункты с названием «Болезнь почек? Оцени свой риск!». Пациентам с повышенным давлением, аритмией, избыточным весом и диабетом медики давали профилактические рекомендации и советовали в ближайшее время посетить специалиста. А также в каждом медпункте людям предлагали взять тематическую брошюру со всей необходимой информацией.

Болезни почек — очень «тихие». Они подкрадываются незаметно и в первое время практически не ощущаются. Между тем только в Хайфском округе сейчас не менее 1000 пациентов регулярно приходят в клинику на диализ, а в Хайфе и Западной Галилее более 10% взрослых страдают почечными заболеваниями. С возрастом вероятность оказаться в числе пациентов нефролога увеличивается. Поэтому Служба здоровья «Клалит» напоминает своим пациентам о важности профилактики не только в Международный день почки, а весь год.
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