24.03 03:34 MIGnews.com

Лишний вес и ожирение чаще приводят к раку

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Согласно результатам масштабного исследования, проведенного в Британии, лишний вес и ожирение все чаще приводят к развитию раковых заболеваний, тогда как уровень зависимости онкологии от курения снижается.Данные, полученные британской благотворительной организацией по онкологическим исследованиям Cancer Research UK, свидетельствуют о том, что в большинстве случаев можно было избежать развития раковых заболеваний у пациентов.Специалисты также отметили, что в настоящее время 6,3% всех случаев раковых заболеваний вызвано избыточным весом, и это превышает отметку 2011-го года, составившую 5,5%, а вот количество случаев рака, вызванных курением, снизилось.Необходимы дополнительные меры для устранения нарастающей угрозы здоровью, связанной с ожирением, - резюмируют ученые.Исследование, проведенное на территории Британии, также показало, что Шотландия является регионом с самым высоким показателем потенциально предотвращаемых причин онкологии (раковых заболеваний, которых можно было избежать), и он составляет 41,5%, далее следуют Северная Ирландия (38%), Уэльс (37,8%) и Англия (37,3%).По данным исследования ученых Имперского колледжа Лондона, излишний жир в организме с очень высокой вероятностью может привести к развитию, или по крайней мере вдвое увеличивать риск заболевания, передает Би Би Си.