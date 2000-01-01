Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Коронавирус: 60 школьников из Хайфы помещены на карантин 23.02 07:50   MIGnews.com

Коронавирус: 60 школьников из Хайфы помещены на карантин

Израильские СМИ сообщают о том, что в дополнение к 30 школьникам из Беэр-Шевы еще 60 учеников школы из Кирьят-Хаим в Хайфе помещены в изоляцию.

Они также вступили в контакт с группой южнокорейских туристов, зараженных коронавирусом.

60 школьников из школы Даган, вместе с пятью учителями и охранником находились в парке Масада одновременно с южнокорейскими туристами.

На настоящем этапе ни у кого из израильтян, находившихся  в контакте с южнокорейскими туристами, не развились симптомы коронавируса.

Министрестов здравоохранения, между тем, приказало всем израильтянам. Возвращающимся из Японии и Южной Корее находится в изоляции дома на протяжении двух недель.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:13
Карантин для 12 солдат МАГАВа охранявших туристов 
08:05
Зараженные туристы побывали в Пещере Патриархов
08:01
ЦАХАЛ предотвратил попытку прорыва из Газы: двое застрелены
07:40
Власти Италии запретили въезд на зараженные территории
07:15
Политическая задержка с "Пятым Измерением"
06:47
Режиссер "Паразитов" получил "личное" письмо от Скорсезе
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:45
Армани обвинил индустрию моды в "изнасиловании" женщин
04:20
Грета Тунберг поддержала жителей Красноярска
03:02
Месси рассказал за каких футболистов болеет его сын
01:49
Эпидемия коронавируса в Италии: уже 50 зараженных
23:25
Член экипажа самолета оказался на карантине на Кипре
22:10
Производители компьютерных игр заработают больше ожидаемого
21:42
200 гражданам Южной Кореи отказали во въезде в Израиль
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus