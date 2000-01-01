23.02 07:50 MIGnews.com
Коронавирус: 60 школьников из Хайфы помещены на карантин
Израильские СМИ сообщают о том, что в дополнение к 30 школьникам из Беэр-Шевы еще 60 учеников школы из Кирьят-Хаим в Хайфе помещены в изоляцию.
Они также вступили в контакт с группой южнокорейских туристов, зараженных коронавирусом.
60 школьников из школы Даган, вместе с пятью учителями и охранником находились в парке Масада одновременно с южнокорейскими туристами.
На настоящем этапе ни у кого из израильтян, находившихся в контакте с южнокорейскими туристами, не развились симптомы коронавируса.
Министрестов здравоохранения, между тем, приказало всем израильтянам. Возвращающимся из Японии и Южной Корее находится в изоляции дома на протяжении двух недель.
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